СМИ: Агата Муцениеце уже месяц не забирает сына Тимофея у экс-супруга

Несмотря на постановление суда, вынесенное уже месяц назад, сын актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжает жить с папой. Адвокат отца ребенка утверждает, что все дело в нежелании мальчика возвращаться к матери. Подробности этой запутанной истории – в материале Москвы 24.

Борьба за алименты и детей

Фото: vk.com/Agata Muceniece

Агата Муцениеце и Павел Прилучный оформили развод еще летом 2020 года. У каждого из них теперь своя жизнь: Павел женат на актрисе Зепюр Брутян и воспитывает 1,5-годовалого сына Микаэля, а за Агатой ухаживают сразу три мужчины, хоть звезда и утверждает, что ее сердце свободно, пишет журнал The Voice. Тем не менее бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения через суд.

После расторжения брака общие дети актеров – 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия – остались с мамой, но часто навещали отца. По данным СМИ, Павел выплачивал на их содержание по 100 тысяч рублей в месяц. В октябре 2023 года Агата решила, что этой суммы недостаточно, и обратилась в суд с целью увеличить размер алиментов, но вскоре забрала заявление.

Затем в феврале 2024-го Муцениеце повторно подала иск, потребовав выплаты на детей в размере трети от дохода бывшего мужа. В апреле суд частично его удовлетворил. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому общественность так и не узнала, какую сумму обязали выплачивать Прилучного.

На отдых в Геленджик

Фото: vk.com/Agata Muceniece

Уже через пару месяцев актер обжаловал это решение и подал на экс-супругу в суд. Он потребовал определить место жительства детей с ним и отменить увеличение размера алиментов, назвав их "необоснованно большими".



1 сентября Прилучный сообщил в соцсетях, что забрал сына из московской школы и уехал с ним и новой семьей на отдых в Геленджик. Он заявил, что Тимофей будет пока учиться онлайн.



Павел Прилучный актер Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно).

В ответ Муцениеце в своем телеграм-канале обвинила Прилучного в том, что он не учитывает интересы детей, и назвала происходящее "настоящим адом". Она пожелала, чтобы ни одна мать не столкнулась с подобной ситуацией, и выразила сожаление, что ее сыну пришлось пройти через это.



Агата Муцениеце актриса Жестокость, с которой решает это все вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода!

"Тимофей не хочет жить с Агатой"

Фото: vk.com/Agata Muceniece

На данный момент сын Муцениеце и Прилучного по-прежнему живет с отцом и его новой семьей. И это несмотря на то, что еще 21 октября суд постановил оставить Тимофея на время разбирательств с матерью.

21 ноября телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката актера сообщил, что Агата не забирает сына потому, что тот не хочет жить с ней. Сторона защиты Прилучного заявила, что Муцениеце якобы до сих пор не определила исполнительный лист, так как не желает, чтобы этот факт был зафиксирован, что может повлиять на решение суда. Отмечалось также, что с момента заседания артистка якобы ни разу не пыталась связаться или увидеться с Тимофеем.

Сама Агата на многочисленные вопросы фолловеров в соцсетях ответила, что "не хочет травмировать психику ребенка", приходить за ним с судебными приставами и устраивать скандал.