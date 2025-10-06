Форма поиска по сайту

06 октября, 17:47

Шоу-бизнес

Телеведущий Родригез подал в суд на бывшую жену из-за алиментов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Певец и телеведущий Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов. – Прим. ред.) подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что Родригез намерен изменить размер или форму взыскания алиментов. Подробности дела неизвестны. Заседание запланировано на 10 ноября.

Родригез и Девочкина развелись в 2023 году. В браке у них родились два сына – Мигель и Даниэль.

В ноябре 2024-го телеведущий впервые прокомментировал развод. По его словам, он всегда верил в схему "одна любовь на всю жизнь" и думал, что обязан сохранить отношения. При этом певец до последнего считал, что мысли о расторжении брака являются эгоизмом.

