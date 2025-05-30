Экс-жена Тимура Родригеза заявила, что не перестала верить в любовь после развода

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Бизнесвумен Анна Девочкина рассказала, что, несмотря на боль и трудности развода с шоуменом Тимуром Родригезом, она все равно не перестала верить в любовь. Об этом сообщает "Радио 1".

Пара развелась весной 2025 года после 16 лет брака. Девочкина призналась в том, что ей трудно подобрать слова, чтобы описать ситуацию. Однако она намекнула, что причиной развода стали измены певца, отметили в СМИ.

"Смысла нет, и смысл есть во всем. Не нашлось подходящей поэмы. Молчание. Благодарность. Тишина", – сказала бизнесвумен.

По словам Девочкиной, она не планирует "снимать розовые очки". Она пережила сложный развод с помощью путешествий и психотерапии, говорится в материале.

Родригез, комментируя свой развод, заявил, что всегда верил в один брак и одну любовь на всю жизнь. Он до последнего считал, что мысли о разводе являются эгоизмом.

Девочкина и Родригез расстались в 2023 году. У них есть два сына: Мигель и Даниэль.