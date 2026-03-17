Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

В Польше становится все больше пророссийских настроений среди общественности. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на главу Службы военной контрразведки страны генерала Ярослава Стружика.

По его словам, среди тех, кто совершает акты диверсий против критической инфраструктуры Польши, поляки составляют уже 20%. При этом чуть менее 50% диверсантов – граждане Украины, несколько десятков процентов – граждане Белоруссии.

Стружик подчеркнул, что СВР крайне озабочена такой проблемой и внимательно следит за ситуацией. Он также указал на рост пророссийских настроений в армии Польши, которая насчитывает на сегодня более 200 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода его страны из Евросоюза. Он обвинил Россию, американское движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой") и правые силы Европы во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном в якобы стремлении разрушить Евросоюз.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своей готовности сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Вместе с тем польский лидер напомнил, что находится в розыске в РФ как ответственный за снос памятников советским воинам.