11 февраля, 23:42

Политика

Президент Польши Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своей готовности сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на заседании Совета нацбезопасности.

"Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с каждым, если этого будет требовать интерес Польши", – цитирует Навроцкого РИА Новости.

Вместе с тем польский лидер напомнил, что находится в розыске в РФ как ответственный за снос памятников советским воинам.

Ранее Навроцкий, исказив исторические факты, обвинил СССР в Холокосте. Во время выступления на памятной церемонии в музее Освенцима польский президент признал, что советские военные освободили в 1945 году 7 тысяч выживших узников немецкого нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Однако за стенами лагеря "узников не ждала свобода", утверждал Навроцкий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления лидера Польши глумлением над памятью жертв Холокоста.

