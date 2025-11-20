Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 ноября, 16:46

Политика

В Польше рассказали, что президент Навроцкий получает угрозы в соцсетях

Фото: ТАСС/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Президент Польши Кароль Навроцкий постоянно получает угрозы в социальных сетях, заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский телеканалу TVP.

По его словам, они постоянно сообщают о любых незаконных материалах в соцсетях, особенно с угрозами в адрес самых главных людей в государстве, таких как президент. Один из случаев, например, произошел в четверг, 20 ноября.

Кроме того, недавно полиция выявила 19-летнего польского гражданина, который разместил в Х фотографию Навроцкого с пистолетом и надпись: "До встречи, Каролек!"

Гавковский отметил, что его ведомство постоянно ведет мониторинг социальных сетей, чтобы выявлять угрозы первым лицам страны, после обнаружения эти данные передают в полицию и спецслужбы.

Ранее Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб страны. По его словам, они проигнорировали приглашение на встречу по указанию польского премьера Дональда Туска, что вызывает беспокойство. Он также призвал руководителей спецслужб явиться для обсуждения вопроса о присвоении офицерских званий.

