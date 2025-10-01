Президент Польши отказался выполнять требование Украины о закрытии Балтики

Фото: ТАСС/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Польша не будет выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского и ставить вопрос о закрытии Балтики из-за якобы российского теневого флота. Об этом радиостанции Zet заявил польский лидер Кароль Навроцкий, передает "Газета.ру".

По его словам, подобные решения не могут приниматься лишь на основе слов Зеленского, так как вызовут конкретные социальные и экономические последствия.

Навроцкий уточнил, что происходящее в Балтийском море вызывает беспокойство и поэтому безопасность должна быть превыше всего. Он отметил, что следит за ситуацией на Балтике совместно с лидерами прибалтийских стран, а также с Бюро нацбезопасности Польши.

При этом рассматривать предложение о закрытии Балтийского моря можно только после консультаций с военными, подчеркнул польский лидер.

Ранее Зеленский и глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудили в Киеве сотрудничество в области промышленной безопасности. Они также затронули темы обмена опытом по беспилотным технологиям и использованию средств SAFE. Последние являются инструментом "Действия по безопасности для Европы", призванные укрепить обороноспособность стран – членов Евросоюза.