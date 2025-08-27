Медведев описал спор Украины и Польши цитатой из "Тараса Бульбы"

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал спор между Польшей и Украиной из-за Волынской резни цитатой из произведения Николая Гоголя "Тарас Бульба".

Польша уже несколько раз угрожала заблокировать вступление Украины в Евросоюз за отказ провести эксгумацию жертв Волынской резни. Президент страны Кароль Навроцкий также предложил законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской.

Зампредседатель российского Совбеза обратил внимание, что когда ругаются "клинические русофобы" – это хорошо. Политик указал, что Навроцкий, являющийся "записным русофобом", все равно "гвоздит бандеровских отморозков".

"А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", – написал в своем телеграм-канале Медведев.

Кроме того, он, комментируя ситуацию, привел цитату из "Тараса Бульбы".

"Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…", – заключил политик.

Ранее Навроцкий, беседуя с украинским лидером Владимиром Зеленским, потребовал изменить подход Киева к важным для польских граждан проблемам совместной истории.

При этом бывший глава Польши Анджей Дуда сообщал, что Зеленский даже не знал о Волынской резне. На этом фоне политик выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Украины об этих трагических событиях.

В понедельник, 25 августа, Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам. Временный документ должен был продлеваться каждые полгода, но глава государства заявил, что ситуация сильно изменилась.

