Польша потребовала от Украины извинений за оскорбление президента

Фото: ТАСС/IMAGO/JAKUB KOFLUK/FOTONEWS

В Польше потребовали от Украины извинений в ответ на оскорбление президента страны Кароля Навроцкого, пишет RT со ссылкой на портал Polsat News.

Польского лидера ранее в прямом эфире оскорбил украинский активист и журналист Виталий Мазуренко.

"Мазуренко <...> должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину", – сказал экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

В свою очередь, советник президента страны Блажей Побожи отметил, что своими словами Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи польского гражданства для украинцев.

Ранее Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам.

Временный документ должен был продлеваться каждые полгода, но глава государства заявил, что за 3,5 года ситуация сильно изменилась. Политические группы требуют продолжать выплачивать пособие "800+" только трудоустроенным украинцам.