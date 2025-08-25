Президент Польши наложил вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам, сообщает РИА Новости.

Всего с начала СВО в Польшу прибыло несколько миллионов граждан Украины. Местный парламент принял закон, в соответствии с которым беженцы получали различные льготы, в том числе ежемесячное пособие "800+". Оно представляло собой выплату в размере 800 злотых (свыше 17 500 рублей) на каждого ребенка, а также бесплатное медицинское обеспечение.

Данный документ носил временный характер и должен был продлеваться каждые полгода. Навроцкий заявил, что за 3,5 года ситуация сильно изменилась, поэтому закон нужно скорректировать. Президент отметил, что все политические группы требуют продолжать выплачивать пособие "800+" только работающим украинцам.

"То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши положении. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", – объяснил польский лидер.

Вместо этого он предложил свой законопроект, согласно которому социальные выплаты и медицинское обслуживание получат лишь те граждане, которые легально работают в стране и платят налоги.

Ранее Навроцкий в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским призывал Киев изменить подход к важным для польских граждан проблемам совместной истории. Он уточнял, что сотрудничество между двумя странами должно быть основано на взаимном уважении и подлинном партнерстве.

