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Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в скором времени конфликт на Украине может быть приостановлен. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, на это указывает много признаков. Туск указал на свою уверенность в том, что шансы на возможную приостановку боевых действий велики. Однако он не раскрыл, исходя из чего делает такой прогноз и какие конкретно события позволяют сделать подобные выводы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал закрыть для НАТО ключевой хаб по представлению Украине военной помощи. Через аэропорт в Ясенке рядом с Жешувом проходит свыше 95% всех западных поставок Киеву. Дуда заявил, что союзники Польши по НАТО считают аэропорт своим и постоянно эксплуатируют его.

Однако он напомнил, что воздушная гавань является польской собственностью. Дуда пояснил, что обижен на союзников по НАТО, которые не пригласили его на мероприятия Альянса, где поднимались темы оказания Украине военной помощи через территорию Польши. В ответ на это он заблокировал некий фрагмент решений вильнюсского саммита НАТО.