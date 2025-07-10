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Президент Польши пригрозил НАТО закрыть ключевой аэропорт для поставок вооружения Украине
Фото: ТАСС/EPA/PIOTR NOWAK
Польша может закрыть для НАТО ключевой хаб по поставкам военной помощи Украине. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам, его слова приводят РИА Новости.
По словам польского лидера, аэропорт в Ясенке является главным перевалочным пунктом для поставок на Украину вооружений из стран НАТО. Через этот хаб якобы проходит свыше 95% всей западной помощи Киеву.
Дуда заявил, что союзники Польши по НАТО считают аэропорт в Жешуве своим и постоянно эксплуатируют его. Однако он решил напомнить, что воздушная гавань является польской собственностью.
"Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны", – добавил Дуда.
Польский президент пояснил, что обижен на союзников по НАТО, что его не пригласили на несколько мероприятий альянса, на которых поднимались темы оказания Украине военной помощи через территорию Польши. В ответ на это он якобы заблокировал некий фрагмент решений вильнюсского саммита НАТО.
Ранее в Госдепе США сообщили, что американская сторона не отказывалась от поставок вооружений Украине. Белый дом продолжит оказывать Киеву поддержку.
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