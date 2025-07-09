AP: решение Пентагона о приостановке помощи Киеву застало Трампа врасплох

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Решение Пентагона о временной остановке военной помощи Киеву застало американского президента Дональда Трампа врасплох. Он недоволен недостаточной координацией между Минобороны США и Белым домом, сообщает News.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным источников, внутри оборонного ведомства возникли разногласия. Часть руководства выступает против приостановки помощи.

Однако пресс-секретарь ведомства Кингсли Уильсон опроверг информацию о недостаточной коммуникации. Он отметил, что глава Минобороны Пит Хегсет подготовил для Трампа рекомендации по военной помощи и анализу запасов.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Украины. Причиной такого решения стало опасение Пентагона по поводу значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Тем не менее в Госдепе заявили, что приостановка не означает полного прекращения оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Журналисты при этом уточнили, что приоритета в получении американской военной помощи лишились еще несколько стран.

