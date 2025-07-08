Медведев призвал не реагировать на решение Трампа о поставках оружия на Украину

Фото: kremlin.ru

На решение американского президента Дональда Трампа по возобновлению оружейных поставок на Украину не стоит реагировать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Его пост цитирует News.ru.

Политик подчеркнул, что президент США вновь продемонстрировал тактику "политических качелей". В пример Медведев привел неоднозначные высказывания главы Белого дома о переговорах с Россией и поставках оружия Киеву, он то отказывался, то снова соглашался с Москвой.

Зампред Совбеза РФ сделал акцент, что Россия должна продолжать работать над достижением целей специальной военной операции.

Решение о возобновлении поставок прокомментировал также и политолог Юрий Светов, выразив мнение, что данный шаг со стороны США является ожидаемым и вероятным.

"Когда меня спрашивали о прекращении помощи (по решению главы Пентагона Пита Хегсета. – Прим. ред.), я высказал точку зрения, что это будет временно", – пояснил он в беседе с RT.

По мнению эксперта, Трамп не смог противостоять давлению сторонников Украины в конгрессе, поэтому и начал "заигрывать". Теперь из-за принятого решения Пентагон начал проводить ревизию, чтобы определить, что можно отправить в Киев.

"Проведут эту ревизию и решат порядок выделения. На первом месте, конечно, Израиль и собственные арсеналы, а потом Украина", – заключил политолог.

Пентагон уже официально подтвердил поставку дополнительных "оборонительных вооружений" Киеву. По словам представителя ведомства Шона Парнелла, оружие будет направлено для защиты украинцев в период, пока США работают над "достижением прочного мира и прекращением насилия".