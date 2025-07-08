Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование из-за решения России относительно конфликта на Украине. Об этом сообщает радио КП, ссылаясь на американскую прессу.

Глава Белого дома уточнил, что недоволен отсутствием попыток остановить боевые действия со стороны Владимира Путина. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что украинский кризис никогда не должен был произойти.

В настоящее время американский лидер рассматривает несколько вариантов дальнейших действий в отношении конфликта на Украине, указывали ранее журналисты. Среди них – поддержка антироссийских санкций и восстановление поставок оружия.

Как уточнял сенатор конгресса США Линдси Грэм, США также могут ввести пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть. Однако он предложил сделать исключения для тех государств, которые помогают Украине.

При этом Пентагон уже официально подтвердил поставку дополнительных "оборонительных вооружений" Киеву. По словам представителя ведомства Шона Парнелла, оружие будет направлено для защиты украинцев в тот период, пока США работают над "достижением прочного мира и прекращением насилия".