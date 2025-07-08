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Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении конфликта на Украине. Среди них – поддержка антироссийских санкций и восстановление поставок оружия. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Wall Street Journal.

Первый вариант предполагает поддержку законопроекта Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя, предусматривающего санкции против стран, покупающих российскую нефть и не оказывающих помощь Украине.

"У него (законопроекта. – Прим. ред.) 84 соавтора, и сенат может послать сообщение, проголосовав на этой неделе", – уточняют журналисты.

В рамках второго сценария Трампу придется начать сотрудничество с конгрессом для отправки большего количества вооружений.

Американский журналист Патрик Лоуренс в статье издания Consortium News заявил, что страны Запада никогда не признают свое поражение перед Россией. Об этом пишет RT.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что Украина и ее союзники не готовы к этому шагу, поскольку для Запада "проигрыш" неприемлем.

Журналист проводит параллель с положением фашистской Германии в мае 1945 года, однако сейчас западные страны пытаются навязать свои условия капитуляции.

"Вот увидите, когда наступит мир, никто на Западе не признает, что это была самая настоящая капитуляция", – заявил Лоуренс, добавив, что Россия в любом случае не отступит от своих вполне разумных требований.

Законопроект Грэма предполагает возможность ввода пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

СМИ предположили, что Трамп может поддержать этот закон, если Россия не пойдет на уступки по украинскому урегулированию.

В ответ на это в российском МИД заверили, что санкции не остановят торговлю, поскольку это невыгодно всему нефтяному рынку. Более того, во внешнеполитическом ведомстве указали, что даже в американском руководстве есть опасения о серьезных последствиях для США и мирового рынка.