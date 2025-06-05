Сенатор США Грэм пригрозил санкциями Китаю в случае отказа от помощи Украине

Фото: ТАСС/AP/Maya Alleruzzo (Линдси Грэм включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сенатор конгресса США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил санкциями Китаю в случае отказа от помощи Украине. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Semafor.

Ранее Грэм подготовил законопроект, вводящий пошлины в 500% на импорт из стран, которые закупают у России углеводороды и уран. Однако он предложил сделать исключения для стран, которые помогают Украине.

"Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине. По-моему, это звучит логично", – сказал Грэм.

По его мнению, увеличение издержек для Пекина – единственный способ удержать конфликт от расширения.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный Грэмом. Президент США якобы рассматривает такую возможность, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог пояснил, что проект уже готов, необходимо лишь утвердить документ в конгрессе и получить одобрение Трампа. Чиновник назвал потенциальные санкции довольно обременительными.

В свою очередь, аналитик Ян Прауд заявлял, что Трампу не следует угрожать России санкциями. По его мнению, главе США не нужно повторять за действиями экс-главы Белого дома Джо Байдена, который пытался склонить к завершению боевых действий на Украине с помощью ограничений.