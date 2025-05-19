Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях

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Американский президент Дональд Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным СМИ, чиновники США в частном порядке заявили коллегам из Евросоюза, что Трамп рассматривает возможность одобрения проекта закона о санкциях против РФ, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Журналисты считают, что во время предстоящего телефонного разговора с Владимиром Путиным глава Белого дома может сказать ему о том, что не сможет препятствовать одобрению инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

При этом аналитик Ян Прауд заявил, что Трампу не следует угрожать РФ санкциями во время разговора с российским лидером. По его мнению, главе США не нужно повторять за действиями экс-главы Белого дома Джо Байдена, который пытался склонить Россию к завершению боевых действий на Украине с помощью санкций.

Путин и Трамп поговорят по телефону 19 мая в 17:00 по московскому времени. Беседа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.