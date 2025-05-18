Bild: Мерц планирует поговорить с Трампом перед его возможным разговором с Путиным

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Перед ожидаемым телефонным разговором американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается вновь связаться с президентом США. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий политика журналистам.

Выступая в Риме, канцлер ФРГ рассказал, что четыре лидера стран договорились о необходимости согласовать позиции с американской стороной перед этим диалогом. Мерц выразил надежду на прогресс в ходе предстоящих переговоров.

Он также отметил, что уже обсудил анонсированный Трампом разговор с российским лидером с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее американский президент заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным на тему торговли и украинского урегулирования. Телефонные переговоры двух стран могут состояться вечером 19 мая. После этого лидер США планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и со странами-участницами НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что страны действительно готовятся к телефонному разговору.