Трамп назвал невозможной сделку по Украине без его участия

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине без его участия невозможно, поскольку между Москвой и Киевом накопилось слишком много взаимных претензий.

"Я чувствовал, что встречи (России и Украины в Стамбуле. – Прим. ред.) без меня не может быть. Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти", – высказался он в интервью Fox News.

Глава Штатов выразил уверенность в том, что в скором времени встретится с Владимиром Путиным, отношения с которым охарактеризовал как хорошие. На встрече, как подчеркнул Трамп, они смогут достичь соглашения.

Вместе с тем республиканец отметил "удивительную" работу его спецпосланника Стива Уиткоффа, который в сложившейся ситуации уже ничего не сможет сделать. Также Трамп повторил, что введет новые санкции против России, если договориться не удастся.

Встреча представителей Москвы и Киева прошла в Турции 16 мая. На переговорах, длительность которых составила примерно 2 часа, делегациям удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Стороны также представили свое видение возможного прекращения огня и согласовали проведение новых переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Путина и Трампа.