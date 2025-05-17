Reuters: в США активизировали призывы к санкциям против России после переговоров

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

После переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские политики выступили за ужесточение санкций в отношении Москвы, передает агентство Reuters.

По данным издания, с призывом к одобрению Конгрессом рестрикций против РФ обратились сенаторы США на фоне слабого прогресса в переговорах о прекращении огня.

К настоящему моменту законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, поддержали 73 из 100 сенаторов.

В нижней палате Конгресса аналогичную инициативу поддерживают как минимум 28 из 435 законодателей. Однако, как подчеркивают журналисты, ни одна из палат пока не назвала дату возможного голосования.

Российско-украинские переговоры в Турции состоялись 16 мая. На встрече, длящейся около 2 часов, делегациям удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Стороны также представили свое видение возможного прекращения огня и согласовали проведение новых переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечается, что американский лидер может позвонить российскому президенту.