Мединский напомнил о словах Бисмарка тем, кто пытался обмануть русских

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предупреждал тех, кто пытался обмануть Россию, о том, что рано или поздно русские придут за своим, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Помощник президента РФ напомнил, что Бисмарк долгое время работал послом в Санкт-Петербурге. За проведенное в России время канцлер изучил русский язык и научился "чувствовать и понимать" страну. При этом он также видел общие интересы РФ и Германии, подчеркнул Мединский.

"Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", – добавил он в беседе с журналистом Евгением Поповым в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Российско-украинские переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине переговоры прошли в Турции 16 мая. В результате стороны решили обменяться пленными и составить свои планы по возможному прекращению огня.

После встречи Мединский, вспомнив слова французского политического деятеля Наполеона Бонапарта, обратил внимание, что боевые действия и переговоры в истории всегда идут одновременно. По его словам, о переговорах лишь во время перемирия говорят люди, которые не знают историю.