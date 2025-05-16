Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 17:44

Политика

В Турции заявили, что делегации РФ и Украины согласовали проведение новых переговоров

Фото: 123RF/diy13

Российская и украинская делегации пришли к принципиальному согласию по поводу новых переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

Переговоры между Россией и Украиной начались 16 мая в 13:37 по московскому времени. Встреча длилась около 2 часов.

На переговорах удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000. Также каждая сторона должна представить свое видение возможного прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечается, что американский лидер может позвонить российскому президенту.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика