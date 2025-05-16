В Турции заявили, что делегации РФ и Украины согласовали проведение новых переговоров

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Российская и украинская делегации пришли к принципиальному согласию по поводу новых переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

Переговоры между Россией и Украиной начались 16 мая в 13:37 по московскому времени. Встреча длилась около 2 часов.

На переговорах удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000. Также каждая сторона должна представить свое видение возможного прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечается, что американский лидер может позвонить российскому президенту.