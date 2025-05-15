Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведется

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Встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа не состоится в ближайшие дни, подготовка к ней не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

При этом встреча Путина и Трампа необходима, отмечал ранее Песков. Переговоры лидеров должны быть подготовлены "соответствующим образом". Для этого, по словам представителя Кремля, необходимо приложить усилия на самых разных экспертных уровнях.

Москва и Вашингтон движутся к двусторонней встрече глав государств, говорил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Россия видит конструктивную составляющую в публичных заявлениях США, в том числе в словах вице-президента Джей Ди Вэнса.