Ушаков заявил, что РФ и США движутся к встрече Путина и Трампа

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Москва и Вашингтон движутся к двусторонней встрече глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как он отметил, США пришли к пониманию российской позиции и ее требований, однако не все предложения Москвы в Вашингтоне учитываются. При этом, по словам Ушакова, существуют взаимные разочарования, причем США разочаровывают Россию больше.

Кроме того, помощник российского президента подчеркнул, что Москва видит конструктивную составляющую в публичных заявлениях Вашингтона, в том числе в словах вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Вэнс заявил, что США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня. Однако вице-президент Штатов не считает, что РФ не заинтересована в мире. По его словам, Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок, но она "просит слишком многого".

Между тем спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. Он подчеркнул, что в таком случае Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

