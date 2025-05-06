Келлог: Киев хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения

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Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог, сообщает ТАСС.

По его словам, украинское руководство рассматривает вариант с отходом ВСУ на 15 километров и ожидает, что Штаты смогут убедить Россию сделать так же.

Кроме того, американский политик отметил, что президент США Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если российская сторона на него согласится.

Ранее Келлог отмечал, что Украина готова пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, однако не хочет признавать это на юридическом уровне. По его словам, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России.

До этого Трамп назвал большой уступкой со стороны РФ тот факт, что Москва не имеет претензий на всю территорию Украины. Также американский лидер заявил, что в случае заключения сделки Крым останется российской территорией.

