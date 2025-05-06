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Продолжение западных поставок оружия Украине отдаляет перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Подобные действия Запада также ведут к эскалации ситуации, подчеркнула дипломат.

СМИ писали, что западные страны обсуждают возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot. Как рассказал источник, союзники Киева планируют принять решение до саммита НАТО, который пройдет в июне. Потенциальными поставщиками журналисты считают США и Грецию.

При этом ранее американский лидер Дональд Трамп отклонил сделку по поставке оружия для Украины стоимостью 50 миллиардов долларов. По данным СМИ, глава Белого дома не хочет помогать Украине, даже если взамен он мог бы получить те же средства из фондов Евросоюза.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Германией ракет Украине. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал это безумием.