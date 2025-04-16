Bild: Трамп отклонил поставку оружия Украине на 50 млрд долларов

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Американский президент Дональд Трамп отклонил сделку по поставке оружия для Украины стоимостью 50 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета Bild.

Издание отметило, что глава Штатов не намерен помогать Украине, даже если взамен он мог бы получить те же средства из фондов Евросоюза. Тем временем Киев нуждается в новых системах противовоздушной обороны.

В этой ситуации Трамп больше сосредоточен на урегулировании украинского конфликта, чем на получении прибыли от продажи оружия Украине, уточнила газета.

По подсчетам президента США, Вашингтон вложил в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов. При этом он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить сделку по редкоземельным металлам, что в эквиваленте составило около 500 миллиардов долларов.

Тем не менее Зеленский отказался от сделки и обратил внимание, что Штаты не предоставили никаких гарантий безопасности. В свою очередь, Трамп обвинил Зеленского в том, что он не знает о судьбе и половины денег, направленных на помощь Киеву.

Однако 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее".

Позднее глава Соединенных Штатов заявил, что его украинский коллега намерен отказаться от сделки. Последние переговоры украинской и американской делегаций по вопросам полезных ископаемых прошли в "атмосфере антагонизма", утверждали журналисты.

СМИ указывали, что напряжение возникло из-за расширенного варианта сделки США, включающего требование контроля над газопроводом "Газпрома", проходящего через Украину.