Publico: Каллас пришлось отказаться от планов по созданию фонда для Украины

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Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас была вынуждена отказаться от своего плана по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для Украины, пишет RT, ссылаясь на испанское издание Publico.

По мнению журналистов, идея была рискованным шагом, который в конечном счете обернулся против нее, из-за чего Каллас предстоит занять более прагматичную позицию.

В материале также указали, что поддержку плану "одной из самых ярых критиков России" Каллас не оказали Испания, Италия и Франция.

В середине марта Евросоюз одобрил третью выплату Украине в размере 3,5 миллиарда евро по макрофинансовой программе, доведя общий объем помощи до 20 миллиардов евро. До этого Киев получил от Лондона 971 миллион долларов из замороженных российских активов.

Однако Каллас признала, что главы МИД 27 стран не согласовали новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов евро. Она отметила широкую политическую поддержку инициативы, но указала, что обсуждение деталей продолжается.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал предложение Еврокомиссии потратить еще 20 миллиардов на поставки оружия Украине, заявив, что Венгрия не поддерживает это и не будет участвовать в таких расходах.

