Глава дипслужбы ЕС Каллас признала, что ЕС не согласовал помощь Киеву на 40 млрд евро

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Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас признала, что главы МИД 27 стран ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС.

"Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время", – отметила она в ходе пресс-конференции.

В это же время все министры иностранных дел объединения понимали, что "надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя". Однако венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии (ЕК) потратить еще по меньшей мере 20 миллиардов евро на поставки оружия Киеву.

"Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны", – сказал он в беседе с венгерскими журналистами.

Ранее совет Евросоюза утвердил выплату Украине 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи. C этой третьей выплатой Киев получит около 20 миллиардов евро с момента создания украинского фонда. До этого Украина также получила от Великобритании первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер транша составил 971 миллион долларов.

