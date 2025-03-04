Politico: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву

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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который был предложен главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

По данным издания, представители стран ЕС во время рассмотрения соответствующего документа обратили внимание на исчезновение пункта о новых поставках военной помощи Киеву.

Журналисты предполагают, что корректировки были внесены после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.

В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые дискуссии с Россией по поводу прекращения огня на Украине. Он указал на наличие разногласий в подходе к ситуации на Украине, которые, по его словам, не могут быть устранены путем составления проектов и обменом информацией.

Кроме того, Орбан выступил против попыток ЕС добиться консенсуса среди всех 27 стран ЕС по украинской теме. Также он пригрозил заблокировать резолюции ЕС по Украине.

Премьер Венгрии считает, что европейские лидеры хотят продолжать боевые действия на Украине вместо того, чтобы выбрать мир. Однако он отметил, что его страна будет на стороне мира.

