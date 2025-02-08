Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в безнадежную войну

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Политика Европейского Союза по поддержке Украины является вливанием средств в безнадежную войну. С такой критикой стратегии ЕС выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", – подчеркнул политик в рамках мероприятия в Мадриде, которое объединило правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента Патриоты Европы.

По словам венгерского премьера, "старая эпоха" подошла к концу. Он также назвал ультраправые партии политической силой будущего.

Участники саммита встретили слова политика с одобрением. На мероприятии присутствовали представители различных европейских консервативных и ультраправых партий.

Ранее Орбан заявил о длительном давлении на Венгрию со стороны США и Евросоюза, назвав страну "паршивой овцой" Запада. Политик также раскритиковал слабость ЕС, заявив, что европейцам стоит быть скромнее. По его словам, Евросоюз претендует на роль глобального игрока, но не способен контролировать ситуацию даже в собственном регионе.

