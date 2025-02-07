Орбан назвал Венгрию "паршивой овцой" Запада

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о длительном давлении на страну со стороны США и Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Когда нация с населением в 10 миллионов человек ощущает колоссальное внешнее давление, она не может нормально существовать. Мы были "паршивой овцой" Запада. Демократы нас ненавидели из-за разногласий по миграции, гендерным вопросам и ситуации на Украине", – отметил политик.

Орбан выразил надежду, что с возвращением президента США Дональда Трампа к власти отношения между странами укрепятся, включая экономическое и политическое сотрудничество.

Глава правительства также раскритиковал слабость ЕС, заявив, что европейцам стоит быть скромнее. Орбан отметил, что Евросоюз претендует на роль глобального игрока, но не способен контролировать ситуацию даже в собственном регионе.

Отдельно политик подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Венгрии. По словам Орбана, с Москвой всегда можно найти общий язык, в отличие от Брюсселя, диалог с которым он назвал почти невозможным.

Ранее Орбан призвал ЕС не заблуждаться в том, что Запад якобы сможет победить Россию на поле боя. Он обвинил другие страны Евросоюза в том, что они не хотят мира, в отличие от Будапешта.

По словам политика, Венгрия "подняла флаг мира" и оказала давление на европейских лидеров для возобновления дипломатии и общения. Он считает, что следует держать открытыми дипломатические каналы для переговоров.