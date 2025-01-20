Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС не заблуждаться в победе над Россией

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Евросоюз не должен заблуждаться, считая, что Запад сможет победить Россию в военном конфликте из-за Украины и его военные будут маршировать по Красной площади в Москве. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления на конференции в Будапеште, посвященной итогам председательства его страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года.

По словам политика, Венгрия "подняла флаг мира" и "открыла двери" для прекращения огня и мирных переговоров об урегулировании украинского конфликта, начала диалог с конфликтующими сторонами и оказала давление на европейских лидеров для возобновления дипломатии и общения. Он считает, что следует держать открытыми дипломатические каналы для переговоров.

"Мы так и поступили, даже если смогли сделать это только на национальной основе, поскольку большинство государств – членов ЕС по-прежнему выступают против мира", – цитирует Орбана ТАСС.

Венгерский премьер уточнил, что "если на Европейском континенте начнется война, то проиграют все". По его словам, ЕС уже проиграл из-за своей стратегии в поддержку военных действий на Украине и санкций против РФ.

Орбан считает, что украинский конфликт должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии, которую теперь может продолжить избранный президент США Дональд Трамп.

"Добрые намерения, мужество, дипломатическое мастерство, христианское чувство долга (присущие Венгрии. – Прим. ред.) – хорошие вещи, но в конце концов мир требует силы (которая есть у Соединенных Штатов. – Прим. ред.)", – отметил Орбан.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. Он обратил внимание, что все связывают перемены по украинской тематике с приходом Трампа, однако Москва, по его словам, не испытывает иллюзий по этому поводу. России нужно видеть конкретные серьезные предложения по урегулированию на Украине, добавил министр.