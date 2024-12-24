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Украинский конфликт завершится в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

"Война (на Украине. – Прим. ред.) закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон", – пояснил Орбан.

Венгерский премьер напомнил, что США и Европа потратили на украинский конфликт около 300 миллиардов евро. Он считает, что на эти деньги можно было добиться быстрого повышения уровня жизни во всех европейских странах, поднять Балканы до уровня европейского развития, "обуздать миграцию" и построить новую европейскую систему обороны. Однако эти деньги были "потрачены впустую", подчеркнул он.

По мнению политика, военные действия на Украине привели лишь к гибели людей и разрушениям. По его словам, миллионы людей покинули Украину, инфраструктура, транспорт и энергетические системы которой разрушены. Страна не сможет обеспечить себя экономически в обозримом будущем, заключил Орбан.

Между тем шансы на достижение мира в российско-украинском конфликте после инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа будут больше, чем когда-либо, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Однако, отметил он, после завершения американских президентских выборов по обе стороны океана были приняты решения, связанные с критически высоким риском эскалации.

Тем временем Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, но Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, уточнил Владимир Путин.