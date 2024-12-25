Лавров заявил, что легкого урегулирования украинского кризиса не будет

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Легкого урегулирования украинского кризиса не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Он обратил внимание, что все связывают перемены по украинской тематике с приходом избранного президента США Дональда Трампа. Однако Москва, по его словам, не испытывает никаких иллюзий по этому поводу.

"Всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить его можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, договоренностей, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и, конечно, законные интересы всех других стран", – пояснил министр.

Он добавил, что России нужно видеть конкретные серьезные предложения по урегулированию на Украине, а реакция на них будет формулироваться исходя из национальных интересов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. Он напомнил, что США и Европа потратили на помощь Украине около 300 миллиардов евро. Однако, по мнению политика, бои привели лишь к гибели людей и разрушениям.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также допустила начало переговорного процесса по Украине в 2025 году. По ее словам, нужно искать компромиссы, но только при соблюдении основных условий, так как Россия не отступит от защиты своих национальных интересов. Минских соглашений больше не будет, подчеркнула она.

Россия, как ранее заявлял Владимир Путин, готова к компромиссам и переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта.

