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Переговорный процесс по Украине может начаться в 2025 году. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), что политика – это поиск компромиссов. И переговоры – это поиск компромиссов", – цитирует РИА Новости Матвиенко.

Как отметила спикер, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но только при соблюдении основных условий, так как Россия не отступит от защиты своих национальных интересов. Минских соглашений больше не будет, подчеркнула Матвиенко.

"Президент РФ неоднократно о них говорил. В том числе на коллегии МИД в июне еще раз подтвердил. И стамбульские договоренности, которые были сорваны, – в них заложена основа, база наших подходов", – напомнила политик.

Она также добавила, что остальное можно обсуждать в диалоге.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее также допускал, что украинский конфликт завершится в 2025 году. Он напомнил, что США и Европа потратили на украинский конфликт около 300 миллиардов евро. По мнению политика, военные действия на Украине привели лишь к гибели людей и разрушениям.

Тем временем Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, но Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, говорил Путин.