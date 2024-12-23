Советник офиса Зеленского Лещенко: переговоры об окончании конфликта неизбежны

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Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко назвал неизбежными мирные переговоры Украины с Россией на тему урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир национального телемарафона, в рамках которого было сделано соответствующее заявление.

"Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории", – отметил Лещенко.

Он указал на то, что Украина на переговорах с Россией должна быть сильной и получить на будущее гарантии безопасности, которые могут быть выражены в приглашении украинской стороны в НАТО.

Однако Лещенко пожаловался на недостаточную поддержку со стороны союзников Киева. По его словам, некоторые всего лишь создают видимость обеспокоенности ситуацией на Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил остановку горячей фазы конфликта в случае, если подконтрольные Киеву территории будут взяты "под зонтик НАТО". После вступления Украины в Североатлантический альянс планируется работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем", сказал Зеленский.

Между тем СМИ писали, что действующий лидер США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента Штатов Дональда Трампа в Белый дом. Однако позже американская администрация отказалась от такой инициативы.

