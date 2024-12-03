Песков назвал неприемлемым для России вступление Украины в НАТО

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Россия считает угрозой для себя потенциальное членство Украины в НАТО, что является одной из первопричин начала СВО. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление украинского МИД о том, что гарантией безопасности этой страны может быть только ее полноправное членство в Североатлантическом альянсе.

По словам Пескова, это контрастирует с тезисом Москвы о неделимости безопасности. Политик подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил остановку горячей фазы конфликта в случае, если подконтрольные Киеву территории будут взяты "под зонтик НАТО". После вступления Украины в Североатлантический альянс планируется работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем", сказал Зеленский.

Между тем СМИ писали, что действующий лидер США Джо Байден планировал публично пригасить Украину в НАТО. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента Штатов Дональда Трампа в Белый дом. Однако позже американская администрация отказалась от такой инициативы.