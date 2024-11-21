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Президент Украины Владимир Зеленский проводимой политикой "практически умоляет" сравнять его страну с землей, заявил американский журналист Джексон Хинкл, которого цитирует "Газета.ру".

Он считает, что Киев должен быть "вечно благодарным" Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту.

Американский президент Джо Байден ранее разрешил поставки Киеву противопехотных мин. По данным СМИ, Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте.

Также Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России, подтвердили в Госдепе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. При этом Москва всегда придерживается ответственной позиции и принимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.