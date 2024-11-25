Порошенко: конфликт на Украине можно решить подписью о членстве в НАТО

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Украинский конфликт можно решить "без единого выстрела", подписав документ о членстве страны в НАТО. Об этом заявил украинский экс-президент Петр Порошенко в ходе сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, передает RT.

Политик считает, что это является "самым дешевым вариантом" урегулирования конфликта.

Ранее Порошенко предложил НАТО применить опыт Западной Германии в Украине, когда та вступила в Североатлантический альянс, несмотря на критику со стороны Советского Союза. По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу нужно пригласить Украину в НАТО. Это, отметил Порошенко, станет предварительным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий, а также сигналом для российских властей.

Также СМИ писали о том, что нынешний американский лидер Джо Байден хотел публично пригласить Украину в Североатлантический альянс. Идея рассматривалась как один из шагов по укреплению Украины перед приходом Трампа в Белый дом. Однако позже администрация Соединенных Штатов отказалась от данного плана.