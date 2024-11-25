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Бывший украинский президент Петр Порошенко предложил НАТО применить опыт Западной Германии к Украине, когда та вступила в Североатлантический альянс, несмотря на критику со стороны СССР. Об этом он сообщил в интервью Times of Malta.

"Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас", – приводит РБК слова Порошенко.

Политик убежден, что избранному президенту США Дональду Трампу необходимо пригласить Украину в Альянс. По мнению Порошенко, это станет предварительным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий, а также мощным сигналом для властей России.

Ранее СМИ сообщали о том, что действующий президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО. Идею рассматривали как один из шагов по укреплению Украины перед приходом Дональда Трампа в Белый дом. Тем не менее позже администрация США отказалась от этого плана.

США и страны НАТО уже включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.