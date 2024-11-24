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01:36

Политика

Залужный заявил, что НАТО не готова к войне на истощение с Россией

Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Страны Североатлантического альянса не готовы к "войне на истощение" с Россией, так как арсеналы ракет и дронов НАТО несопоставимы с возможностями российского ВПК. Таким мнением поделился бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По его словам, ни одна из стран НАТО на сегодня не готова отбить нападение двух тысяч целей – именно с таким количеством ударов Украина сталкивается ежемесячно, утверждает Залужный.

Что касается предоставляемых Киеву средств ПВО и прочих сил обороны, то они по-прежнему остаются слишком дорогими, а их количество слишком ограниченным, считает посол. По тем же причинам ни Великобритания, ни прочие страны Европы не будут готовы к потенциальному противостоянию с Россией.

"Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их – проблема. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны НАТО. – Прим. ред.) не готовы", – приводит РИА Новости слова Залужного.

Ранее Валерий Залужный объявлял о якобы начале третьей мировой войны. Свое утверждение он объяснил тем, что Россию поддерживают Иран и КНДР, а у самой Украины при этом слишком много врагов. Также он обвинил западных союзников в том, что они не хотят помочь остановить российскую армию на территории Украины.

Вашингтон и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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