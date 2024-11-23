Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку

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Генсек НАТО Марк Рютте встретился во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом и с членами его команды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Североатлантический альянс.

С Трампом генсек обсудил широкий спектр глобальных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

Затем Рютте и его делегация провели встречу с членом Палаты представителей США Майком Уолцем, которого Трамп решил назначить своим советником по нацбезопасности, а также с представителями команды избранного президента США, курирующими международную тематику.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп якобы уже проводил личную встречу с Владимиром Путиным, в рамках которой они обсудили конфликт на Украине.

До этого американские СМИ писали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с новоизбранным президентом Соединенных Штатов.