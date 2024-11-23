Brasil247: применение Россией "Орешника" повергло НАТО в отчаяние

23 ноября, 22:57Политика
Фото: Министерство обороны РФ
Применение Россией ракетной системы "Орешник" повергло страны НАТО в отчаяние, считает эксперт бразильского портала Brasil247 Пепе Эскобар.
По его словам, альянс и США в случае совместных действий с территории Украины может получить от России ошеломляющий ответ. Кроме того, аналитик посоветовал НАТО обратить внимание на предостережения, высказанные российской стороной, и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Эскобар подчеркнул, что США и их союзники подталкивают "мир к пропасти".
"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.
В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".
Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.
Пентагон выразил обеспокоенность из-за пуска Россией новой баллистической ракеты