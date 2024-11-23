Фото: Министерство обороны РФ

Применение Россией ракетной системы "Орешник" повергло страны НАТО в отчаяние, считает эксперт бразильского портала Brasil247 Пепе Эскобар.

По его словам, альянс и США в случае совместных действий с территории Украины может получить от России ошеломляющий ответ. Кроме того, аналитик посоветовал НАТО обратить внимание на предостережения, высказанные российской стороной, и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Эскобар подчеркнул, что США и их союзники подталкивают "мир к пропасти".

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.