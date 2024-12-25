Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине точно завершится в 2025 году. Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet.

"Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта", – высказался он.

Орбан также заявил, что ожидает вместо военной политики возврат политики мирных лет. По его мнению, благодаря этому Венгрию ждут "большие экономические успехи".

Шансы на достижение мира в российско-украинском конфликте после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут больше, чем когда-либо, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Однако, отметил он, после завершения американских президентских выборов по обе стороны океана были приняты решения, связанные с критически высоким риском эскалации.

Тем временем Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, но Киев отказался от мирного урегулирования конфликта, уточнял Владимир Путин.