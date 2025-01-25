Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций

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Премьер-министр Польши Дональд Туск на странице в соцсети Х пригрозил своему коллеге из Венгрии Виктору Орбану последствиями в случае, если тот заблокирует новые санкции Евросоюза против РФ.

"Будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Владимира Путина, а не в нашей", – указал Туск.

Ранее Орбан заявил, что действия Киева и Вашингтона угрожают Европе новым энергетическим кризисом. Он пояснил, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а США ввели санкции, вызвавшие рост цен на энергоносители в европейских странах.

Кроме того, он предположил, что антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа и прекратит атаковать "Турецкий поток", угрожая транзиту нефти. По словам политика, Киев не должен "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на тот маршрут, через который поступает газ.

