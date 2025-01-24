Орбан: антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа

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Антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаковать "Турецкий поток" и угрожать транзиту нефти. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, Украина не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на тот маршрут, через который поступает газ. Еще одним условием венгерский премьер назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью", поскольку она тоже идет через Украину.

Ранее Орбан заявил, что действия Киева и Вашингтона угрожают Европе новым энергетическим кризисом. Он пояснил, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а США ввели санкции, вызвавшие рост цен на энергоносители в европейских странах. Политик отметил, что теперь Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток".