Орбан заявил, что Венгрия заключит сделку с США

Фото: ТАСС/ЕРА/ZOLTAN MATHE

Венгрия планирует заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга", – написал политик на своей странице в одной из соцсетей.

Будапешт готовился к возвращению американского президента Дональда Трампа. Теперь "брюссельские" получат то, что заслужили, а Евросоюз в целом ждут тяжелые времена, так как Трамп меняет правила международной торговли, добавил Орбан.

Кроме того, лидер США останавливает финансирование Украины, не поддерживает "гендерное безумие" и нелегальную миграцию, заключил премьер Венгрии.

До этого Орбан призвал ЕС не заблуждаться в том, что Запад якобы сможет победить Россию на поле бое. Он обвинил другие страны Евросоюза в том, что они не хотят мира, в отличие от Будапешта. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО.

