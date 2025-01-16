Зеленский заявил, что Венгрия, Словакия, США и ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО

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США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это открытый разговор", – цитирует его ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Зеленский убежден, что у каждой из этих стран есть свои причины, из-за которых они не хотят видеть Киев членом Альянса.

Ранее западные СМИ предположили, что РФ на будущих переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать сохранения контроля над "почти 20% территории Украины". Еще одним требованием будет отказ от планов на вступление в НАТО и ограничения на военный потенциал.

